ВСУ били кассетными снарядами по жителям Гуево во время их эвакуации

Украинская армия применяла дроны и кассетные боеприпасы, чтобы наносить удары по мирным жителям, покидающим село Гуево в Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказала одна из местных жительниц, которая пыталась эвакуироваться из региона вместе с супругом.

По словам курянки, по пути их заметили бойцы ВСУ. Противник с помощью беспилотника сбросил боеприпас на людей, пытающихся покинуть населённый пункт. В итоге её муж погиб от серьёзных ранений. Сама женщина смогла спастись, потому что вовремя прикрылась от взрыва сумкой.