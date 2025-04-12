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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 06:52

ВСУ били кассетными снарядами по жителям Гуево во время их эвакуации

Фото © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Фото © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинская армия применяла дроны и кассетные боеприпасы, чтобы наносить удары по мирным жителям, покидающим село Гуево в Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказала одна из местных жительниц, которая пыталась эвакуироваться из региона вместе с супругом.

По словам курянки, по пути их заметили бойцы ВСУ. Противник с помощью беспилотника сбросил боеприпас на людей, пытающихся покинуть населённый пункт. В итоге её муж погиб от серьёзных ранений. Сама женщина смогла спастись, потому что вовремя прикрылась от взрыва сумкой.

«Там стоял разбитый дом, и как только начались удары <...> снова этими кассетными снарядами. Мы сидели в этом доме, ждали. <...> Наверное, часа четыре», — добавила она, вспоминая события после первого удара.

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Напомним, что 8 апреля в Минобороны РФ подтвердили освобождение села Гуево, расположенного в Суджанском районе Курской области. Приграничный населённый пункт являлся одним из последних опорных пунктов сопротивления ВСУ в данном районе. Известно, что наёмники из Великобритании и Польши оказывали помощь украинским солдатам в удержании Гуево.

Наталья Афонина
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