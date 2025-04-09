Наёмники из Британии и Польши помогали ВСУ удерживать курское Гуево
Офицер «Севера»: В курском Гуево находились англоязычные и польские наёмники
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Наёмники из Польши и Англии находились в селе Гуево Курской области и наносили удары по позициям Российской армии до освобождения данной территории. Об этом рассказал РИА «Новости» офицер группировки «Север» ВС РФ.
«Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наёмников», — отметил он.
По словам офицера, российские бойцы часто слышали английскую и польскую речь на радиоперехватах.
Во вторник, 8 апреля, Министерство обороны РФ официально объявило об освобождении села Гуево. Этот приграничный населённый пункт был одним из последних опорных пунктов сопротивления ВСУ в данном районе. Подразделения ГРВ «Север» Вооружённых сил России успешно выполнили свою боевую задачу.