Наёмники из Польши и Англии находились в селе Гуево Курской области и наносили удары по позициям Российской армии до освобождения данной территории. Об этом рассказал РИА «Новости» офицер группировки «Север» ВС РФ.

«Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наёмников», — отметил он.

По словам офицера, российские бойцы часто слышали английскую и польскую речь на радиоперехватах.