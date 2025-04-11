«Живы благодаря ему»: Прихожане рассказали о подвиге иеромонаха при зверствах ВСУ в Судже

В Курской области иеромонах Симеон отказался бежать во время атаки ВСУ на Суджанский район в прошлом году. Он остался с прихожанами и помогал им всем, чем мог. О подвиге батюшки рассказала врио губернатора региона Александру Хинштейну местная жительница, вывезенная из освобождённого села Гуево.

Иеромонах Симеон поомгал жителям Суджанского района. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Мы пережили очень тяжёлое время. Наш батюшка, он здесь, но он за себя никогда ничего не скажет. <...> Чтобы не было забыто то, что батюшка сделал для наших воинов, мы старались. <...> Отец Симеон, он здесь находится. Он 150 индюков, у него было в хозяйстве, раздал людям. Тонну мёда раздал людям. <...> Укропы угнали у него машину. <...> Мы живы тоже благодаря ему», — поделилась женщина.