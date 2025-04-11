«Живы благодаря ему»: Прихожане рассказали о подвиге иеромонаха при зверствах ВСУ в Судже
Прихожанка сказала, что батюшка из курского Гуево помогал селянам выжить при ВСУ
Александр Хинштейн и иеромонах Симеон. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В Курской области иеромонах Симеон отказался бежать во время атаки ВСУ на Суджанский район в прошлом году. Он остался с прихожанами и помогал им всем, чем мог. О подвиге батюшки рассказала врио губернатора региона Александру Хинштейну местная жительница, вывезенная из освобождённого села Гуево.
Иеромонах Симеон поомгал жителям Суджанского района. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Мы пережили очень тяжёлое время. Наш батюшка, он здесь, но он за себя никогда ничего не скажет. <...> Чтобы не было забыто то, что батюшка сделал для наших воинов, мы старались. <...> Отец Симеон, он здесь находится. Он 150 индюков, у него было в хозяйстве, раздал людям. Тонну мёда раздал людям. <...> Укропы угнали у него машину. <...> Мы живы тоже благодаря ему», — поделилась женщина.
Настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево Суджанского района иеромонах Симеон долгое время считался пропавшим без вести, пока территория находилась под контролем ВСУ. Связи с ним и с его односельчанами не было. Однако в РПЦ верили, что батюшка жив. Сейчас Хинштейн пообещал, что иеромонах сможет продолжить своё служение в храме, когда здание восстановят.
Напомним, 8 апреля Министерство обороны РФ официально объявило об освобождении села Гуево Суджанского района в Курской области. Этот приграничный населённый пункт был одним из последних опорных пунктов сопротивления ВСУ в данном районе. Известно, что наёмники из Британии и Польши помогали украинским солдатам удержаться в Гуево. Также российские военнослужащие обнаружили в освобождённом селе пропавшего иеромонаха Симеона. Священнослужитель отказался уходить, решив оказывать помощь местным жителям. Он хоронил погибших и помогал эвакуироваться гражданским.