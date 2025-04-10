Российские военнослужащие обнаружили в курском селе Гуево пропавшего иеромонаха Симеона, рассказал военнослужащий группировки войск «Север». Священнослужитель отказался уходить, решив оказывать помощь местным жителям. Он хоронит погибших, в том числе бойцов ВСУ, а также помогает эвакуироваться гражданским, сообщает РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что иерей Игорь Васюков из Курской епархии сбил два украинских дрона, преследовавших его во время эвакуации гражданских лиц. Несмотря на запреты на въезд в южные районы области, священнослужители продолжают спасать мирных жителей из Суджи и окрестностей. Иеромонах Мелетий и иерей Васюков вывезли уже 70 человек, нуждающихся в медицинской помощи.