«Хоронит бойцов, спасает мирных»: Стала известна судьба пропавшего под Курском иеромонаха
В Курской области нашли пропавшего иеромонаха Симеона
Российские военнослужащие обнаружили в курском селе Гуево пропавшего иеромонаха Симеона, рассказал военнослужащий группировки войск «Север». Священнослужитель отказался уходить, решив оказывать помощь местным жителям. Он хоронит погибших, в том числе бойцов ВСУ, а также помогает эвакуироваться гражданским, сообщает РИА «Новости».
«Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца, то есть либо до вывода последнего человека, либо пока противника не отодвинут на то расстояние, когда там будет безопасно», — сказал собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что иерей Игорь Васюков из Курской епархии сбил два украинских дрона, преследовавших его во время эвакуации гражданских лиц. Несмотря на запреты на въезд в южные районы области, священнослужители продолжают спасать мирных жителей из Суджи и окрестностей. Иеромонах Мелетий и иерей Васюков вывезли уже 70 человек, нуждающихся в медицинской помощи.
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