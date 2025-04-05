Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации людей в Курской области

Занимавшийся эвакуацией гражданских из Курской области иерей местной епархии Игорь Васюков сбил из ружья два преследовавших его автомобиль украинских дрона во время одной из таких операций. Об этом говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который опубликован на официальном сайте РПЦ.

В документе, направленном патриарху, описываются экстремальные условия, в которых приходится работать духовенству. Несмотря на официальные ограничения на въезд в южные районы области, священнослужители продолжают эвакуировать мирных жителей из Суджи и окрестных населённых пунктов. Иеромонах Мелетий (Пестунов) и иерей Игорь Васюков уже вывезли 70 человек, нуждающихся в лечении и реабилитации.

Во время очередной миссии 18 марта священники вновь подверглись атаке беспилотника. В результате отец Мелетий получил осколочные ранения ноги, а отец Игорь — лёгкую контузию. В настоящее время иеромонах проходит реабилитацию, тогда как его коллега вернулся к пастырским обязанностям.

Отдельно упоминается ситуация с протоиереем Евгением Шестопаловым, настоятелем Троицкого храма Суджи, с августа занимающийся эвакуацией прихожан. Во время последней поездки его автомобиль, где помимо него находились трое гражданских, которых он вывозил из опасной зоны, попал в аварию из-за воронки от снаряда, в результате чего священник получил травмы головы и шейного отдела позвоночника.

Патриарх Кирилл, ознакомившись с докладом, поручил представить особо отличившихся клириков к церковным наградам. Этот случай примечателен тем, что демонстрирует новый аспект служения духовенства в зоне боевых действий — необходимость не только оказывать духовную поддержку, но и брать в руки оружие для защиты беззащитных.