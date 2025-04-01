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Регион
1 апреля, 18:19

Эвакуационная группа «Ахмата» попала под обстрел миномётов в курском приграничье

Алаудинов: ВСУ атаковали группу «Ахмата», занимавшуюся эвакуацией на Курщине

president.gov.ua

president.gov.ua

Отряд спецназа «Ахмат», занимавшийся эвакуацией, подвергся атаке со стороны украинских сил в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, машина, перевозившая раненого бойца в госпиталь, наехала на мину. Военные были вынуждены покинуть повреждённый автомобиль и укрыться в лесу. После этого украинская армия начала атаковать их с помощью дронов и миномётов.

«Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона. Поняв, что стреляют наши мужчины метко, враг активно задействовал 120-миллиметровую артиллерию. Однако и минометные снаряды не достигли целей», — написал Алаудинов в телеграм-канале.

Командир спецназа добавил, что после столкновения группа эвакуации смогла добраться до места назначения и спасти пострадавшего.

Ранее сообщалось, что после освобождения Суджи бойцами спецназа «Ахмат» были обнаружены многочисленные свидетельства жестокого обращения с мирными жителями со стороны украинских военных. По словам Алаудинова, зафиксированы случаи пыток и сексуального насилия.

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Наталья Демьянова
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