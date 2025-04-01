Эвакуационная группа «Ахмата» попала под обстрел миномётов в курском приграничье

Отряд спецназа «Ахмат», занимавшийся эвакуацией, подвергся атаке со стороны украинских сил в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, машина, перевозившая раненого бойца в госпиталь, наехала на мину. Военные были вынуждены покинуть повреждённый автомобиль и укрыться в лесу. После этого украинская армия начала атаковать их с помощью дронов и миномётов.

«Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона. Поняв, что стреляют наши мужчины метко, враг активно задействовал 120-миллиметровую артиллерию. Однако и минометные снаряды не достигли целей», — написал Алаудинов в телеграм-канале.

Командир спецназа добавил, что после столкновения группа эвакуации смогла добраться до места назначения и спасти пострадавшего.