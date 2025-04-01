Четверым ВСУшникам вынесли приговоры за теракты в Курской области

Четверо украинских военнослужащих были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы (от 14 до 15 лет) за обстрел территории Суджанского района Курской области, в результате которого пострадали мирные жители. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Заседание по делу четверых бойцов ВСУ. Видео © Следком

По данным СК, Максим Лебедев, Сергей Бутенко, Алексей Евсеев и Александр Занчук понесли наказание за свои преступные действия. Установлено, что 23 августа 2024 года они незаконно пересекли границу РФ с целью совершения террористического акта. После этого они проникли в деревню Спальное, расположенную в Суджанском районе. Находясь в деревне, они, угрожая оружием, захватывали дома местных жителей, препятствовали эвакуации мирного населения и неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданским лицам.

Суд признал всех четверых обвиняемых виновными в терроризме, совершённом в Курской области. Лебедеву назначили 14 лет лишения свободы, а Бутенко, Евсееву и Занчуку – по 15 лет. Первые три года осужденные проведут в колонии общего режима, затем их переведут в колонию строгого режима.