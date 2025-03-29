«Это было испытание»: Священник рассказал, как прошёл путь по трубе с участниками операции «Поток»

Военный священник отец Алексей вместе с бойцами ВС РФ принимал участие в операции «Поток» («Труба») в Курской области. Капеллан сообщил, что вместе с бойцами отряда «Т» Добровольческого корпуса группировки войск «Север» продвигался по подземному коммуникационному туннелю в ходе операции.

Отец Алексей отметил, что пришёл в зону спецоперации в первую очередь как священнослужитель. Предварительно участвовал в подготовке к операции «Поток» — помогал, чем мог. Но после принял решение лично сопровождать бойцов непосредственно в трубе, на передовой. По его словам, это связано с тем, что отряд был маленьким, поэтому силы были необходимы.