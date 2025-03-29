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Регион
29 марта, 17:32

«Это было испытание»: Священник рассказал, как прошёл путь по трубе с участниками операции «Поток»

Военный священник шёл с бойцами ВС РФ по трубе во время операции «Поток»

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kifor production

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kifor production

Военный священник отец Алексей вместе с бойцами ВС РФ принимал участие в операции «Поток» («Труба») в Курской области. Капеллан сообщил, что вместе с бойцами отряда «Т» Добровольческого корпуса группировки войск «Север» продвигался по подземному коммуникационному туннелю в ходе операции.

Отец Алексей отметил, что пришёл в зону спецоперации в первую очередь как священнослужитель. Предварительно участвовал в подготовке к операции «Поток» — помогал, чем мог. Но после принял решение лично сопровождать бойцов непосредственно в трубе, на передовой. По его словам, это связано с тем, что отряд был маленьким, поэтому силы были необходимы.

«Разведку проводили, как раз заходили в трубу, когда было большое скопление людей... И это было такое испытание. Молились», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу
У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу

Напомним, дерзкая операция ВС РФ под названием «Поток» помогла российским военнослужащим окончательно освободить город Суджа в курском приграничье. На протяжении почти недели более 800 бойцов шли в тыл украинских формирований по газовой трубе. Они преодолели около 15 км в условиях недостатка кислорода. 13 марта в МО РФ официально подтвердили освобождение Суджи. Оказалось, что в рамках операции «Поток» военные повторили героический подвиг времён Первой мировой, который известен как «атака мертвецов». Сами участники подвига позднее рассказали, с какой основной сложностью им пришлось столкнуться во время штурма в тылу противника.

Ольга Сливченко
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