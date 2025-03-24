У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу

В ходе операции «Поток» («Труба») под курской Суджей бойцы, пробравшиеся в тыл ВСУ по газопроводу, испытывали сильную гипоксию. По словам медика спецназа «Ахмат» с позывным Совесть, который работал на передовой, уровень кислородного голодания у российских солдат был сопоставим с тем, что испытывают альпинисты в условиях высокогорья.

«А вот в этой самой трубе концентрация кислорода была очень низкая. Там же ещё гипоксия очень сильная шла. И это несколько дней тоже продолжалось. То есть, по факту люди заражались горной болезнью, такие проявления там тоже были, потому что в трубе концентрация кислорода низкая была», — рассказал медицинский работник в беседе с ТАСС.