У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу
Врач «Ахмата»: Участники операции «Поток» испытали гипоксию, находясь в трубе
В ходе операции «Поток» («Труба») под курской Суджей бойцы, пробравшиеся в тыл ВСУ по газопроводу, испытывали сильную гипоксию. По словам медика спецназа «Ахмат» с позывным Совесть, который работал на передовой, уровень кислородного голодания у российских солдат был сопоставим с тем, что испытывают альпинисты в условиях высокогорья.
«А вот в этой самой трубе концентрация кислорода была очень низкая. Там же ещё гипоксия очень сильная шла. И это несколько дней тоже продолжалось. То есть, по факту люди заражались горной болезнью, такие проявления там тоже были, потому что в трубе концентрация кислорода низкая была», — рассказал медицинский работник в беседе с ТАСС.
Напомним, что операция «Поток» помогла Армии России окончательно освободить город в курском приграничье. На протяжении шести дней более 800 бойцов ВС РФ 15 км шли в тыл украинских формирований по газовой трубе. 13 марта в МО РФ официально подтвердили освобождение Суджи. Life.ru рассказывал, что в рамках операции военные повторили героический подвиг времён Первой мировой, который называют «атакой мертвецов». Сами участники рассказали, с какой основной сложностью им пришлось столкнуться во время штурма.
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