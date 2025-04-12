СК завёл уголовное дело из-за атак ВСУ на «Курскэнерго»

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с терактами, произошедшими 10, 11 и 12 апреля, когда ВСУ атаковали три энергетических объекта в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Следствие установило, что в указанные даты украинские военные использовали беспилотники для целенаправленных атак на высоковольтные линии, принадлежащие компании «Курскэнерго».