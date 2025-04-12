СК завёл уголовное дело из-за атак ВСУ на «Курскэнерго»
Последствия атаки ВСУ по высоковольтным линиям «Курскэнерго». Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с терактами, произошедшими 10, 11 и 12 апреля, когда ВСУ атаковали три энергетических объекта в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Следствие установило, что в указанные даты украинские военные использовали беспилотники для целенаправленных атак на высоковольтные линии, принадлежащие компании «Курскэнерго».
«В результате совершённого преступления в Обоянском и Беловском районах Курской области более 19 000 мирных жителей остались без электричества», — говорится в сообщении СК.
В ходе предварительного следствия в регионе будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.
Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики. Как отметили в Минобороны, атаки были совершены на объекты в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.