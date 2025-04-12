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Регион
12 апреля, 15:19

СК завёл уголовное дело из-за атак ВСУ на «Курскэнерго»

Последствия атаки ВСУ по высоковольтным линиям «Курскэнерго». Обложка © Telegram / Следком

Последствия атаки ВСУ по высоковольтным линиям «Курскэнерго». Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с терактами, произошедшими 10, 11 и 12 апреля, когда ВСУ атаковали три энергетических объекта в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Следствие установило, что в указанные даты украинские военные использовали беспилотники для целенаправленных атак на высоковольтные линии, принадлежащие компании «Курскэнерго».

«В результате совершённого преступления в Обоянском и Беловском районах Курской области более 19 000 мирных жителей остались без электричества», говорится в сообщении СК.

В ходе предварительного следствия в регионе будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.

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Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики. Как отметили в Минобороны, атаки были совершены на объекты в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

Наталья Афонина
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