СК РФ возбудил уголовное дело из-за нападения на журналистов «Рен-ТВ» в Москве
Автомобили СК РФ. Обложка © Life.ru
Сотрудник частной московской медклиники напал на съёмочную группу «Рен-ТВ», работавшую над сюжетом об учреждении. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК РФ.
«Следователями столичного СК по результатам проведения проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сказано в публикации надзорного ведомства.
Всё произошло 9 апреля, когда съёмочная группа телеканала находилась в здании медицинской клиники на Минской улице в Москве и выполняла редакционное задание. Сотрудник учреждения понимал, что перед ним журналисты, но воспрепятствовал им в законной профессиональной деятельности, отмечает СК РФ.
Ранее Life.ru рассказывал о другом курьёзном случае с нападением на журналистов в Москве. Съёмочная группа готовила репортаж о мужчине, который на протяжении трёх лет преследует бывшую супругу и их ребёнка. Внезапно сотрудники федерального канала сами стали целью атаки героя материала, набросившегося на них и повредившего оборудование.