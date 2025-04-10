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10 апреля, 18:59

СК РФ возбудил уголовное дело из-за нападения на журналистов «Рен-ТВ» в Москве

Автомобили СК РФ. Обложка © Life.ru

Автомобили СК РФ. Обложка © Life.ru

Сотрудник частной московской медклиники напал на съёмочную группу «Рен-ТВ», работавшую над сюжетом об учреждении. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК РФ.

«Следователями столичного СК по результатам проведения проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сказано в публикации надзорного ведомства.

Всё произошло 9 апреля, когда съёмочная группа телеканала находилась в здании медицинской клиники на Минской улице в Москве и выполняла редакционное задание. Сотрудник учреждения понимал, что перед ним журналисты, но воспрепятствовал им в законной профессиональной деятельности, отмечает СК РФ.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом курьёзном случае с нападением на журналистов в Москве. Съёмочная группа готовила репортаж о мужчине, который на протяжении трёх лет преследует бывшую супругу и их ребёнка. Внезапно сотрудники федерального канала сами стали целью атаки героя материала, набросившегося на них и повредившего оборудование.

Юрий Лысенко
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