Мужчина напал на съёмочную группу, снимающую сюжет о том, что он преследует жену

В Москве разразился скандал, когда съёмочная группа, готовившая репортаж о мужчине, который три года терроризирует бывшую жену и их ребёнка, подверглась нападению. Следственный комитет России уже начал расследование этого инцидента, сообщает ТАСС.

В эфире одного из федеральных телеканалов женщина рассказала о том, как её бывший муж, гражданин другой страны, не оставляет её и их общего ребёнка в покое. Во время съёмок мужчина набросился на журналистов, повредив их оборудование.

Пресс-служба СК РФ подтвердила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство), а также проводится проверка на предмет воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.