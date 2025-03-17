Учёный напал на коллег на южноафриканской базе Sanae IV в Антарктиде
На южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде один из учёных напал на своих коллег. О ситуации сообщил министр окружающей среды Южной Африки Диона Джордж в интервью с изданием The Times.
В письме с базы указали, что нападавший угрожал убить одного из исследователей. Его также обвинили в сексуальном насилии в отношении другого учёного.
По словам Джорджа, между руководителем исследовательской группы и одним из членов команды возникла словесная перепалка. В результате этого конфликта учёный накинулся на своего начальника.
Министр отметил, что исследователям, приехавшим работать на базе, предстоит провести ещё как минимум десять месяцев в таких условиях. Экстремальная погода в Антарктиде стала причиной их задержки.
Ранее стало известно, что изменение климата может активировать более 100 вулканов в Антарктиде. Эти вулканы скрыты под Западно-Антарктическим ледяным щитом, толщиной 1–2 километра. Но ситуация может кардинально измениться, если ледники продолжат таять.