Учёный напал на коллег на южноафриканской базе Sanae IV в Антарктиде

На южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде один из учёных напал на своих коллег. О ситуации сообщил министр окружающей среды Южной Африки Диона Джордж в интервью с изданием The Times.

В письме с базы указали, что нападавший угрожал убить одного из исследователей. Его также обвинили в сексуальном насилии в отношении другого учёного.

По словам Джорджа, между руководителем исследовательской группы и одним из членов команды возникла словесная перепалка. В результате этого конфликта учёный накинулся на своего начальника.

Министр отметил, что исследователям, приехавшим работать на базе, предстоит провести ещё как минимум десять месяцев в таких условиях. Экстремальная погода в Антарктиде стала причиной их задержки.