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17 марта, 05:05

Учёный напал на коллег на южноафриканской базе Sanae IV в Антарктиде

На южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде один из учёных напал на своих коллег. О ситуации сообщил министр окружающей среды Южной Африки Диона Джордж в интервью с изданием The Times.

В письме с базы указали, что нападавший угрожал убить одного из исследователей. Его также обвинили в сексуальном насилии в отношении другого учёного.

По словам Джорджа, между руководителем исследовательской группы и одним из членов команды возникла словесная перепалка. В результате этого конфликта учёный накинулся на своего начальника.

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Министр отметил, что исследователям, приехавшим работать на базе, предстоит провести ещё как минимум десять месяцев в таких условиях. Экстремальная погода в Антарктиде стала причиной их задержки.

Ранее стало известно, что изменение климата может активировать более 100 вулканов в Антарктиде. Эти вулканы скрыты под Западно-Антарктическим ледяным щитом, толщиной 1–2 километра. Но ситуация может кардинально измениться, если ледники продолжат таять.

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sanap.ac.za

Лия Мурадьян
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