Гендер-пати среди айсбергов: Беременная Ида Галич объявила пол будущего ребёнка в Антарктиде

Блогерша Ида Галич поделилась прекрасной новостью со своей аудиторией. Девушка рассказала, что узнала пол своего второго ребёнка. Необычное гендер-пати провели на корабле среди айсбергов Антарктиды.

Ида Галич рассекретила пол второго ребёнка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Телеведущая вместе с возлюбленным Олегом Ледвичем отправилась в экстремальное путешествие, чтобы увидеть царственных пингвинов, китов в естественной среде и заодно объявить всему миру пол будущего ребёнка. Ради этого она даже разделась до купальника. Под конец поездки она призналась, что ждёт девочку.

«У нас будет девочка, и с этим связана потрясающая история, которую я обязательно попозже расскажу», — заинтриговала блогерша.