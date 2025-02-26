Гендер-пати среди айсбергов: Беременная Ида Галич объявила пол будущего ребёнка в Антарктиде
Беременная Ида Галич рассказала на гендер-пати в Антарктиде, что ждёт девочку
Ида Галич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida
Блогерша Ида Галич поделилась прекрасной новостью со своей аудиторией. Девушка рассказала, что узнала пол своего второго ребёнка. Необычное гендер-пати провели на корабле среди айсбергов Антарктиды.
Ида Галич рассекретила пол второго ребёнка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida
Телеведущая вместе с возлюбленным Олегом Ледвичем отправилась в экстремальное путешествие, чтобы увидеть царственных пингвинов, китов в естественной среде и заодно объявить всему миру пол будущего ребёнка. Ради этого она даже разделась до купальника. Под конец поездки она призналась, что ждёт девочку.
«У нас будет девочка, и с этим связана потрясающая история, которую я обязательно попозже расскажу», — заинтриговала блогерша.
Напомним, что Ида Галич объявила о своей беременности не так давно — в конце января. Для девушки будущая дочка будет уже вторым ребёнком. Сейчас она также воспитывает сына Леона от первого мужа Алана Басиева. Кроме того, девушка активно готовится к свадьбе со своим бойфрендом Олегом Ледвичем. Она заявила, что очень счастлива и давно планировала эту беременность.