«Ой, ребят, я не могу!»: Оксана Самойлова намекнула на ещё одну беременность
Оксана Самойлова намекнула, что беременна пятым ребёнком
Оксана Самойлова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/samoylovaoxana
36-летняя блогер Оксана Самойлова намекнула на возможную пятую беременность. У себя в соцсетях она сделала загадочное заявление, опубликовав видео, в котором нежно поглаживала живот. Она отметила, что у неё есть важная новость как для поклонников, так и для мужа, но подробности раскрывать не стала. По её словам, Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштеин) узнает обо всём только 3 марта.
«Ой, ребят, я не могу! Я вообще не знаю, с чего начинать рассказывать. Ну, в общем, третьего марта я должна сказать Джигану новость. Не знаю, как он отреагирует, но уже дальше скрывать и молчать нет возможности», — высказалась она.
Ранее Life.ru рассказывал, что Джиган и Самойлова планируют пятую беременность в 2025 году. Кроме того, пара хочет завести страуса, который станет новым членом их домашнего хозяйства, уже включающего козу Мими и корову. Эти изменения требуют расширения жилья. Ранее модель жаловалась, что их семью выгнали из арендованного дома из-за козочки. Им пришлось вернуться в свой старый особняк, который ранее выставляли на продажу.