«Ой, ребят, я не могу!»: Оксана Самойлова намекнула на ещё одну беременность

36-летняя блогер Оксана Самойлова намекнула на возможную пятую беременность. У себя в соцсетях она сделала загадочное заявление, опубликовав видео, в котором нежно поглаживала живот. Она отметила, что у неё есть важная новость как для поклонников, так и для мужа, но подробности раскрывать не стала. По её словам, Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштеин) узнает обо всём только 3 марта.

«Ой, ребят, я не могу! Я вообще не знаю, с чего начинать рассказывать. Ну, в общем, третьего марта я должна сказать Джигану новость. Не знаю, как он отреагирует, но уже дальше скрывать и молчать нет возможности», — высказалась она.