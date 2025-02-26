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26 февраля, 13:10

«Ой, ребят, я не могу!»: Оксана Самойлова намекнула на ещё одну беременность

Оксана Самойлова намекнула, что беременна пятым ребёнком

Оксана Самойлова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/samoylovaoxana

Оксана Самойлова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/samoylovaoxana

36-летняя блогер Оксана Самойлова намекнула на возможную пятую беременность. У себя в соцсетях она сделала загадочное заявление, опубликовав видео, в котором нежно поглаживала живот. Она отметила, что у неё есть важная новость как для поклонников, так и для мужа, но подробности раскрывать не стала. По её словам, Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштеин) узнает обо всём только 3 марта.

«Ой, ребят, я не могу! Я вообще не знаю, с чего начинать рассказывать. Ну, в общем, третьего марта я должна сказать Джигану новость. Не знаю, как он отреагирует, но уже дальше скрывать и молчать нет возможности», — высказалась она.

В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову
В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову

Ранее Life.ru рассказывал, что Джиган и Самойлова планируют пятую беременность в 2025 году. Кроме того, пара хочет завести страуса, который станет новым членом их домашнего хозяйства, уже включающего козу Мими и корову. Эти изменения требуют расширения жилья. Ранее модель жаловалась, что их семью выгнали из арендованного дома из-за козочки. Им пришлось вернуться в свой старый особняк, который ранее выставляли на продажу.

Александра Мышляева
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