«Самый главный план»: Джиган и Оксана Самойлова хотят завести пятого ребёнка
Семья также планирует завести страуса. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Знаменитая пара — рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова — анонсировала планы на 2025 год, включающие рождение пятого ребёнка. Об этом они рассказали на премии «Ёлка-Блог». Уже воспитывая четверых детей, супруги намерены подарить жизнь ещё одному малышу и расширить свой дом для комфортного проживания большой семьи, сообщает Пятый канал.
Джиган и Оксана Самойлова хотят родить пятого ребёнка.
Кроме того, пара планирует завести страуса, который станет новым членом их домашнего хозяйства, уже включающего козу Мими, ставшую популярной в сети. Эти изменения требуют расширения дома. «Первый самый главный наш план — это да, мы хотим ещё малыша. <…> Ребёнок, страус, стройка», — отметила Самойлова.
История отношений Джигана и Самойловой началась в 2012 году, когда они поженились в кругу близких друзей. За годы совместной жизни у них родились три дочери — Ариела (2011), Лея (2014) и Мия (2017), а также сын Давид (2020). Несмотря на сложные периоды, пара продолжает стремиться к гармонии в отношениях.
Ранее в этом году Джиган уже рассказывал, что они планируют завести пятого ребёнка. Он отметил, что их новый дом, в отличие от предыдущего, более компактный и функциональный, с шестью спальнями, что позволяет разместить всех членов семьи с комфортом. Ранее они жили в более просторном, но менее практичном доме, который не подходил для семьи с большим количеством детей.
Оксана и Джиган, несмотря на все трудности, продолжают укреплять свой союз и радоваться каждому новому дню вместе.
Недавно Оксана Самойлова рассказала, что их семью выгнали из арендованного дома из-за козы. Им пришлось вернуться в свой старый особняк, который ранее выставляли на продажу. Белая коза Мими, которую рэпер Джиган подарил супруге в октябре, не просто жила на участке, но и прыгала по дому. Оксана несколько раз показывала забавные видео с питомцем, а также рассказывала, как сильно полюбила его.