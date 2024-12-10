Джиган посоветовал россиянам брать ипотеку, несмотря на высокие ставки

Рэпер Джиган, известный как Денис Устименко-Вейнштейн, высказался по поводу актуальных финансовых вопросов. Музыкант рекомендовал россиянам рассмотреть возможность оформления ипотеки, даже несмотря на высокие процентные ставки. По его словам, ипотека помогла ему приобрести дом, в котором он сейчас живёт, и это для него самое важное, пишет Mash.

Джиган призвал брать ипотеку, несмотря на высокие процентные ставки. Видео © Telegram / Mash

Джиган признался, что сам выплачивает ипотеку за новый дом. Хотя он предпочёл бы купить недвижимость за наличные средства, кредит на жилье стал для него решением. «Я думаю, надо брать (ипотеку). Потому что, я же говорю, мне помогла ипотека. И я живу в классном доме. Который у меня в ипотеке — но я живу в своём доме, и это самое важное», — отметил рэпер.

Однако Джиган добавил, что во второй раз не стал бы прибегать к жилищному кредиту. Он предпочёл бы заработать денег, чтобы приобрести недвижимость сразу. Артист также выразил обеспокоенность по поводу текущих курсов валют и признался, что не знает, как сохранить свои сбережения в таких условиях. Он подчеркнул, что не может сделать прогнозы по поводу дальнейшего развития ситуации на валютном рынке.

Кроме того, стало известно, что Джиган поднял цены на свои выступления на корпоративных мероприятиях перед Новым годом. Теперь его гонорар составляет 4 миллиона рублей. В бытовой райдер артиста входят два кальяна, различные виды алкоголя, сигареты, газировка, фисташки, горячее питание и колонка. На мероприятиях запрещено снимать видео с рэпером, передавать «приветы» на камеру и вести съёмку. Джиган не даёт автографы и интервью, а также не разрешает входить в свою гримёрку.