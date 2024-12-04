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4 декабря, 16:48

Больше не лысый: Рэпер Джиган удивил фанатов новым образом

39-летний российский рэпер Джиган показал фото с волосами на голове. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

39-летний российский рэпер Джиган показал фото с волосами на голове. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Российский рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин), известный своим привычным образом с выбритыми волосами, недавно удивил поклонников, появившись с новой прической. В своём аккаунте артист разместил фото, на котором он предстал с удлинёнными каштановыми волосами. Несмотря на то, что это всего лишь парик, фанаты оценили смелый эксперимент.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый образ Джигана. Некоторые с юмором просят рэпера не отказываться от привычной лысины, называя его новый образ «нелепым» и сравнивая с «штрих-кодом». Другие же шутят, что он решился на такую перемену после того, как его супруга Оксана Самойлова уехала на Алтай, чтобы отпраздновать день рождения своей матери.

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова состоят в браке с 2012 года и воспитывают четверых детей: трех дочерей и сына. Недавно их младшая дочь попросила родителей больше не заводить детей, хотя Оксана признавалась, что задумывается о пятом ребенке, но нехватка времени останавливает её от этого шага.

В то же время в их доме появился новый питомец — коза по имени Мими, которая стала причиной временного переезда семьи.

Помимо семейных новостей, Джиган активно готовится к новогодним корпоративам, на которых его гонорар составляет 4 миллиона рублей. В бытовой райдер артиста входят кальяны, различные виды алкоголя, и горячее питание, а также запрет на съёмку и автографы.

Так Джиган продолжает привлекать внимание как своими музыкальными достижениями, так и личной жизнью, оставаясь в центре внимания поклонников

Джиган и Самойлова совместно с владельцем бутовских коз обсуждают создание «Козлэнда»
Джиган и Самойлова совместно с владельцем бутовских коз обсуждают создание «Козлэнда»

Ранее рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова исполнили мечту «диско-бабушки» из Республики Коми. Лидия Витальевна побывала на Премии Муз-ТВ и покорила всех своим танцев, но оказалось, что она живет в ужасных условиях. Знаменитая пара выполнила своё обещание и взяла на себя все затраты на проезд, жильё и другие расходы бабушки.

Юрий Бузина
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