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19 февраля, 15:59

В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову

Коллаж © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории) / samoylovaoxana

Коллаж © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории) / samoylovaoxana

В семье рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштеин) и его супруги Оксаны Самойловой очередное пополнение. Если участие в шоу на ТНТ «Большое переселение» побудило пару завести козу, то просьба младшего сына Давида, которому исполнилось 5 лет, вдохновила родителей на то, чтобы у семьи появилась... корова!

Видео © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории) / samoylovaoxana

Именинник начал «обрабатывать» родителей заранее — ещё за пару месяцев до праздника. Мальчик просил, чтобы ему презентовали корову из деревни и даже пообещал, что сам будет за ней ухаживать. Шутливые угрозы матери, что животное поселят прямо в его комнате, не подействовали, Давид продолжал мечтать о корове, и в день его 5-летия заветное желание сбылось.

«Давид, ты мечтал о ней? У тебя в комнате будет жить. Как нет? Ты сказал будешь убирать какашки,» — пошутила Самойлова на видео, которым поделилась с подписчиками.

«Самый главный план»: Джиган и Оксана Самойлова хотят завести пятого ребёнка
«Самый главный план»: Джиган и Оксана Самойлова хотят завести пятого ребёнка

А ранее Оксана Самойлова рассказала, что их семью выгнали из арендованного дома из-за козы. Им пришлось вернуться в свой старый особняк, который ранее выставляли на продажу. Белая коза Мими, которую рэпер Джиган подарил супруге в октябре, не просто жила на участке, но и прыгала по дому.

Марина Фещенко
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