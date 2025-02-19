В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову

В семье рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштеин) и его супруги Оксаны Самойловой очередное пополнение. Если участие в шоу на ТНТ «Большое переселение» побудило пару завести козу, то просьба младшего сына Давида, которому исполнилось 5 лет, вдохновила родителей на то, чтобы у семьи появилась... корова!

Видео © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории) / samoylovaoxana

Именинник начал «обрабатывать» родителей заранее — ещё за пару месяцев до праздника. Мальчик просил, чтобы ему презентовали корову из деревни и даже пообещал, что сам будет за ней ухаживать. Шутливые угрозы матери, что животное поселят прямо в его комнате, не подействовали, Давид продолжал мечтать о корове, и в день его 5-летия заветное желание сбылось.

«Давид, ты мечтал о ней? У тебя в комнате будет жить. Как нет? Ты сказал будешь убирать какашки,» — пошутила Самойлова на видео, которым поделилась с подписчиками.