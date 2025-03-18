Жительница Новосибирска пыталась убить 17-летнего сына ударом ножом в шею
Жительница Новосибирска предстанет перед судом за покушение на убийство сына
В Новосибирске 41-летняя женщина обвиняется в покушении на убийство сына. По данным управления Следственного комитета, ей предъявлено обвинение по статье 30 и части 1 статьи 105 УК РФ.
Всё произошло ночью 16 марта 2025 года, когда женщина вместе с 17-летним сыном находилась дома в одной из квартир Дзержинского района. В какой-то момент она схватила кухонный нож и нанесла подростку удар в шею. К счастью, довести задуманное до конца ей не удалось — парню своевременно оказали медицинскую помощь, и его жизнь удалось спасти.
Суд по ходатайству следователя избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по делу проводятся следственные действия.
Ранее под Петербургом произошло ужасное преступление: мужчина, опасаясь, что цыганка может наслать проклятие на его семью, жестоко убил её. Он перерезал ей горло и несколько раз ударил ножом. Задержанный был знаком с женщиной многие годы. Она была известна как целительница, которая использовала заговоры для лечения болезней. Прежде он обращался к ней за помощью, чтобы вылечить свою супругу, но, к сожалению, женщина вскоре скончалась.
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