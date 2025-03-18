Жительница Новосибирска пыталась убить 17-летнего сына ударом ножом в шею

В Новосибирске 41-летняя женщина обвиняется в покушении на убийство сына. По данным управления Следственного комитета, ей предъявлено обвинение по статье 30 и части 1 статьи 105 УК РФ.

Всё произошло ночью 16 марта 2025 года, когда женщина вместе с 17-летним сыном находилась дома в одной из квартир Дзержинского района. В какой-то момент она схватила кухонный нож и нанесла подростку удар в шею. К счастью, довести задуманное до конца ей не удалось — парню своевременно оказали медицинскую помощь, и его жизнь удалось спасти.

Суд по ходатайству следователя избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по делу проводятся следственные действия.