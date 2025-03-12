Молодая квартирантка трагически погибла в Кемерове, спасаясь от хозяйки жилья с ножом
СК: Кемеровчанка выпала из окна и погибла, убегая от хозяйки квартиры с ножом
В Кемерове молодая женщина выпала с балкона пятого этажа и погибла после того, как хозяйка квартиры с ножом угрожала ей из-за неуплаты аренды. Трагедия произошла 8 марта. Об инциденте сообщили представители пресс-службы СК по Кемеровской области – Кузбассу.
По предварительной информации, молодая женщина снимала квартиру у ранее судимой жительницы Кемерова. В праздничный день хозяйка жилплощади пришла домой к квартирантке. Владелица квартиры потребовала оплату, а когда не получила деньги, то схватилась за нож и стала угрожать напуганной съёмщице. Под действием угроз женщина выпала с балкона многоэтажки. После падения с высоты пятого этажа у неё не было шансов на спасение.
Обвиняемая же после инцидента быстро покинула квартиру, не вызвав экстренные службы.
«Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу ранее судимая жительница области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сообщили в ведомстве.
Правоохранители уже провели обыск на месте происшествия. С подозреваемой работают представители Следственного комитета. Расследование продолжается.
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