Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 09:29

Молодая квартирантка трагически погибла в Кемерове, спасаясь от хозяйки жилья с ножом

СК: Кемеровчанка выпала из окна и погибла, убегая от хозяйки квартиры с ножом

В Кемерове молодая женщина выпала с балкона пятого этажа и погибла после того, как хозяйка квартиры с ножом угрожала ей из-за неуплаты аренды. Трагедия произошла 8 марта. Об инциденте сообщили представители пресс-службы СК по Кемеровской области – Кузбассу.

По предварительной информации, молодая женщина снимала квартиру у ранее судимой жительницы Кемерова. В праздничный день хозяйка жилплощади пришла домой к квартирантке. Владелица квартиры потребовала оплату, а когда не получила деньги, то схватилась за нож и стала угрожать напуганной съёмщице. Под действием угроз женщина выпала с балкона многоэтажки. После падения с высоты пятого этажа у неё не было шансов на спасение.

Обвиняемая же после инцидента быстро покинула квартиру, не вызвав экстренные службы.

«Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу ранее судимая жительница области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сообщили в ведомстве.

Правоохранители уже провели обыск на месте происшествия. С подозреваемой работают представители Следственного комитета. Расследование продолжается.

Стали известны подробности нападения на квартиросъёмщицу, которую чуть не зарубили топором
Стали известны подробности нападения на квартиросъёмщицу, которую чуть не зарубили топором

Ранее сообщалось, что в Москве ребёнок, который ненадолго остался один дома, выпал из окна. Четырёхлетний мальчик упёрся руками в москитную сетку, отчего та порвалась, а малыш сорвался вниз. Пострадавшего доставили в больницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar