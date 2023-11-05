Стали известны подробности нападения на квартиросъёмщицу, которую чуть не зарубили топором

Мужчину, который напал на соседку по квартире с топором, отправили в отдел полиции. Сообщается, что конфликт произошёл на бытовой почве из-за разногласий по поводу арендной платы. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

По данным SHOT, 44-летняя женщина приехала в Москву из Мордовии. Сняла комнату в районе Соколиная Гора и работала на Почте России.

4 ноября квартирантка проснулась от дикой боли. Как оказалось, 58-летний собственник бил её топором по лицу. Женщине удалось вырваться и позвонить в скорую, пострадавшую доставили в больницу с порезами лица.

В процессе проверки выяснилось, что это не первый инцидент с топором, который произошёл между женщиной и арендодателем. Оказалось, что утром первого января этого года собственник уже угрожал ей орудием.