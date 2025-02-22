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22 февраля, 13:36

Четырёхлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Москве

В Москве 4-летний мальчик, оставшийся ненадолго один дома, выпал из окна, прорвав москитную сетку. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своём телеграм-канале.

Место падения. Фото Telegram / Прокуратура Москвы

Место падения. Фото Telegram / Прокуратура Москвы

Родители ненадолго оставили 4-летнего сына одного дома. В это время его внимание привлекло окно. Он облокотился на москитную сетку и полетел вниз с высоты 4 этажа. Сейчас ребёнок в больнице.

«Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сказано в публикации.

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Ранее в Муроме мужчина поймал двух детей, которые выпали один за другим из окна. Он заметил происходящее из окна своей квартиры, после чего выбежал на улицу вместе с женой, чтобы попытаться словить детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Владимир Озеров
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