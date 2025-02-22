Четырёхлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Москве
В Москве 4-летний мальчик, оставшийся ненадолго один дома, выпал из окна, прорвав москитную сетку. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своём телеграм-канале.
Место падения. Фото Telegram / Прокуратура Москвы
Родители ненадолго оставили 4-летнего сына одного дома. В это время его внимание привлекло окно. Он облокотился на москитную сетку и полетел вниз с высоты 4 этажа. Сейчас ребёнок в больнице.
«Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сказано в публикации.
Ранее в Муроме мужчина поймал двух детей, которые выпали один за другим из окна. Он заметил происходящее из окна своей квартиры, после чего выбежал на улицу вместе с женой, чтобы попытаться словить детей.
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