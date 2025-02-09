В Муроме мужчина поймал детей, выпавших из окна квартиры третьего этажа

В Муроме маленькие брат с сестрой выпали с третьего этажа из окна квартиры. Неизвестно, что было бы с детьми, если бы не оказавшийся рядом местный житель по имени Дмитрий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Трёхлетний мальчик и его двухлетняя сестра остались дома одни, вскарабкались на подоконник и открыли окно. За происходящим наблюдал из соседнего дома Дмитрий, который спустя пару мгновений выбежал из подъезда, чтобы ловить детей под соседскими окнами.