В Муроме мужчина поймал детей, выпавших из окна квартиры третьего этажа
Тот самый дом. Фото © Telegram / Пресс-служба СК РФ по Владимирской области
В Муроме маленькие брат с сестрой выпали с третьего этажа из окна квартиры. Неизвестно, что было бы с детьми, если бы не оказавшийся рядом местный житель по имени Дмитрий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Трёхлетний мальчик и его двухлетняя сестра остались дома одни, вскарабкались на подоконник и открыли окно. За происходящим наблюдал из соседнего дома Дмитрий, который спустя пару мгновений выбежал из подъезда, чтобы ловить детей под соседскими окнами.
Дмитрию пришлось задействовать всю свою реакцию, чтобы одного за другим поймать падающих несмышлёнышей. Затем мужчина дождался приезда спасателей и передал им малышей. На место приехала скорая, детей увезли в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не грозит.
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