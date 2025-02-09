Под Нижним Новгородом охранник в лагере спас детей от наркомана и получил 5,5 года колонии

В посёлке Большое Козино Нижегородской области охранник Павел Червяков защитил детей от наркомана, который пьяным ворвался в детский лагерь и крушил всё вокруг. Андрей Махов выломал калитку, напал на 70-летнего Червякова со стеклянной бутылкой и кирпичом, а также разгромил технику. О произошедшем RT рассказала гражданская жена охранника Светлана Кормина.

По словам женщины, Павел схватил кусок металлической трубы для самообороны и пытался отогнать наркомана. Но Махов напал на него, и началась драка. Охранник нанёс нападавшему несколько ударов по бокам и рукам. В итоге Махов сбежал из лагеря, перепрыгнув через забор, и умер в лесу.

70-летнему Павлу дали 5,5 года колонии строгого режима за убийство по неосторожности. В партии ЛДПР возмутились действиям следствия и вынесенным судебным обвинением и потребовали пересмотреть дело. Там также пообещали предоставить Червякову квалифицированного адвоката и добиваться обжалования приговора в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного Суда.

«Человек спасал жизни детей, взамен получил срок в колонии строгого режима. Нет слов, чтобы выразить всё возмущение действиями следствия и вынесенным судебным обвинением», — написал лидер партии Леонид Слуцкий в своём-телеграм канале.