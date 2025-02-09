Трое мужчин задержаны за покушение на убийство полицейского и кражу его оружия в Дербенте
СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Дербенте
Уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции возбуждено в Дербенте. Подозреваемые скрылись с места преступления, но были задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в их отношении меры пресечения, сообщили в СК РФ по Республике Дагестан.
«Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербент по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)», — говорится в сообщении.
На данный момент следователи продолжают проводить различные проверки, направленные на закрепление доказательственной базы. Трое подозреваемых после нападения скрылись, они уже задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении их меры пресечения.
Напомним, что сегодня стало известно о нападении на сержанта полиции Хабибуллу М. в Дербенте на юго-востоке Республики. Неизвестные напали на стража порядка, забрали у него табельное оружие и выстрелили ему в бедро. Полицейский остался жив, но был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь. По данным СМИ, зачинщиком является 37-летний сын бывшего главы Табасаранского района Сандр Шихмагомедов.
Life.ru