Трое мужчин задержаны за покушение на убийство полицейского и кражу его оружия в Дербенте

Уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции возбуждено в Дербенте. Подозреваемые скрылись с места преступления, но были задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в их отношении меры пресечения, сообщили в СК РФ по Республике Дагестан.

«Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербент по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи продолжают проводить различные проверки, направленные на закрепление доказательственной базы. Трое подозреваемых после нападения скрылись, они уже задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении их меры пресечения.