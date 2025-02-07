В Москве завели дело по жалобе журналистки о толкнувшем её британском дипломате

Возбуждено уголовное дело после обращения внештатного корреспондента одного из сетевых российских изданий, которая пострадала во время попытки взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным ведомства, 23-летней жительница Подмосковья обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному. По словам журналистки, один из дипломатов Великобритании причинил ей физический и моральный вред.