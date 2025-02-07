Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 15:18

В Москве завели дело по жалобе журналистки о толкнувшем её британском дипломате

МВД: Возбуждено уголовное дело после жалобы журналистки на британского дипломата

Возбуждено уголовное дело после обращения внештатного корреспондента одного из сетевых российских изданий, которая пострадала во время попытки взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным ведомства, 23-летней жительница Подмосковья обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному. По словам журналистки, один из дипломатов Великобритании причинил ей физический и моральный вред.

Девушка осуществляла фото- и видеосъёмку, а также пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. В это время кто-то толкнул корреспондента, после чего она потеряла равновесие. Предварительно, это был сотрудник посольства Великобритании в РФ.

МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата
МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

Напомним, что ранее заместитель посла Британии в РФ Том Додд набросился на журналистов во Внуково. Корреспонденты пытались задать вопросы дипломатам, однако вместо ответов Додд сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что британские дипломаты показали своё настоящее отношение к свободе слова и свободе СМИ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Великобритания
  • МВД РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar