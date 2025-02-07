В Москве завели дело по жалобе журналистки о толкнувшем её британском дипломате
МВД: Возбуждено уголовное дело после жалобы журналистки на британского дипломата
Возбуждено уголовное дело после обращения внештатного корреспондента одного из сетевых российских изданий, которая пострадала во время попытки взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным ведомства, 23-летней жительница Подмосковья обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному. По словам журналистки, один из дипломатов Великобритании причинил ей физический и моральный вред.
Девушка осуществляла фото- и видеосъёмку, а также пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. В это время кто-то толкнул корреспондента, после чего она потеряла равновесие. Предварительно, это был сотрудник посольства Великобритании в РФ.
Напомним, что ранее заместитель посла Британии в РФ Том Додд набросился на журналистов во Внуково. Корреспонденты пытались задать вопросы дипломатам, однако вместо ответов Додд сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что британские дипломаты показали своё настоящее отношение к свободе слова и свободе СМИ.
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