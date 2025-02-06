МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

В МИД Британии вызвали российского посла Андрея Келина, чтобы заявить об отзыве аккредитации российского дипломата. Его имя не называется. Как уточняет пресс-служба правительства Соединённого Королевства, это якобы «ответ» на «неспровоцированное решение» РФ лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре.

«Это ответ на неспровоцированное и необоснованное решение РФ лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре. Великобритания не потерпит такого запугивания наших сотрудников, поэтому мы принимаем ответные меры», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что любые последующие шаги Москвы «будут расцениваться как эскалация» и приведут к «адекватной реакции».