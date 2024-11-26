«Орешник» (ракета)
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26 ноября, 19:43

МИД Британии пригрозил ответом после высылки своего дипломата из России

Великобритания отреагировала на решение России аннулировать аккредитацию сотрудника британского посольства Эдварда Прайора. В МИД Соединённого Королевства обвинения Москвы назвали «злонамеренными и безосновательными», сообщает Sky News со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Представитель министерства отметил, что подобные действия со стороны России уже происходили ранее и были расценены как попытка необоснованного давления. Он также добавил, что соответствующий ответ будет дан в ближайшее время.

26 ноября посол Великобритании в России Найджел Кейси был вызван в МИД РФ для обсуждения ситуации вокруг подозрений в шпионаже со стороны сотрудника посольства.

Как утверждает ФСБ, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании Эдвард Прайор указал неверные данные при оформлении документов для въезда в Россию, что стало нарушением местного законодательства. Кроме того, в его действиях обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. Дипломату предписано покинуть страну в течение двух недель.

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Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин охарактеризовал решение Лондона о применении ракет Storm Shadow для атак на территорию России как обман. Он напомнил, что ещё в прошлом году британские власти заверяли, что эти ракеты не будут использоваться за пределами Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / Zubkov Igor

Артём Гапоненко
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