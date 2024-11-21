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21 ноября, 15:51

Посол России уличил Великобританию в явном обмане из-за Storm Shadow

Посол Келин: Лондон обещал не использовать Storm Shadow для ударов по России

Посол России в Великобритании Андрей Келин охарактеризовал решение Лондона о применении ракет Storm Shadow для атак на территорию России как обман. Он напомнил, что ещё в прошлом году британские власти заверяли, что эти ракеты не будут использоваться за пределами Украины.

«Что касается решения британского правительства о нанесении ударов ракетами Storm Shadow по российской территории, это явный обман. В мае 2023 года мы получили официальное уведомление, что эти системы будут использоваться исключительно в пределах украинских границ, как это интерпретируется в Лондоне. Эта позиция неоднократно подтверждалась. Ответственные государства не должны так поступать», — отметил российский дипломат в интервью телеканалу Sky News.

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19 ноября Минобороны России сообщило о первом применении ATACMS по Брянской области, в ходе которого было выпущено шесть ракет: пять были перехвачены, а одну повредили. Также сообщается о двух сбитых Storm Shadow.

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Wikipedia/Rept0n1x

Марина Фещенко
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