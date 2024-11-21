Посол России уличил Великобританию в явном обмане из-за Storm Shadow

Посол России в Великобритании Андрей Келин охарактеризовал решение Лондона о применении ракет Storm Shadow для атак на территорию России как обман. Он напомнил, что ещё в прошлом году британские власти заверяли, что эти ракеты не будут использоваться за пределами Украины.

«Что касается решения британского правительства о нанесении ударов ракетами Storm Shadow по российской территории, это явный обман. В мае 2023 года мы получили официальное уведомление, что эти системы будут использоваться исключительно в пределах украинских границ, как это интерпретируется в Лондоне. Эта позиция неоднократно подтверждалась. Ответственные государства не должны так поступать», — отметил российский дипломат в интервью телеканалу Sky News.