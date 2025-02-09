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Регион
9 февраля, 06:51

Полицейского ранили из его же оружия в Дербенте, подозреваемый – сын бывшего чиновника

Сотрудник полиции тяжело ранен в результате нападения в Дербенте

В Дербенте был тяжело ранен сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили силовых структурах Дагестана.

По предварительной информации, неизвестный выхватил табельный пистолет у правоохранителя и открыл по нему огонь. Нападение на полицейского произошло сегодня в районе четырёх утра на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии. Полицейский сейчас в больнице в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

В силовых структурах рассказали, что нападавшего задержали в Табасаранском районе. По данным «Сапы», трое завладели оружием 28-летнего сержанта полиции Хабибуллы М. и выстрелили ему в бедро. Журналисты пишут, что в преступлении подозревают 37-летнего сына бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедова.

В Дагестане ищут мужчину в никабе, который открыл стрельбу по полицейским
В Дагестане ищут мужчину в никабе, который открыл стрельбу по полицейским

Ранее сообщалось, что командир отдельного батальона патрульно постовой службы УМВД России по Ярославской области Анатолий Тутынин погиб при задержании правонарушителя.

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Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Андрей Бражников
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