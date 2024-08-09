В Дагестане ищут мужчину в никабе, который открыл стрельбу по полицейским
Разыскиваемый преступник. Обложка © Telegram/КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана
В Дагестане ищут мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции при проверке документов. В результате инцидента двое правоохранителей были ранены. Об этом сообщает МВД республики.
"На автодороге "Хасавюрт-Тлох", при попытке проверить документы на "ВАЗ 111730" подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как уточняется, разыскивается 41-летний уроженец села Новая жизнь, Шалинского района Чечни Демильханов Aли Шарпудиевич. По данным МВД, он одет в никаб и перчатки.
Ранее Life.ru рассказывал, что появилась информация о том, что двое неизвестных открыли огонь по сотруднику ППС в Дагестане. Сообщалось, что в городе был объявлен план "Перехват", однако официально сведения о нападении не подтвердились. Позже в МВД и вовсе опровергли сообщения о стрельбе в Махачкале.