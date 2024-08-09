В Дагестане ищут мужчину в никабе, который открыл стрельбу по полицейским

В Дагестане ищут мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции при проверке документов. В результате инцидента двое правоохранителей были ранены. Об этом сообщает МВД республики.

"На автодороге "Хасавюрт-Тлох", при попытке проверить документы на "ВАЗ 111730" подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу", — говорится в телеграм-канале ведомства.