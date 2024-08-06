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6 августа, 08:14

Задержаны трое боевиков, планировавших взрыв в православном храме Махачкалы

Mash: Троих человек задержали за подготовку терактов в Махачкале

Силовики задержали ещё троих человек, готовивших теракты в Махачкале. По данным Mash, 18-летние Гасангусейн С. и Магомед Г., а также 16-летний Шахид А. с апреля по июль планировали нападения, искали единомышленников и делали взрывчатку. У них нашли компоненты для её изготовления.

Взрывчатка предназначалась для атаки на Свято-Успенский Кафедральный собор Махачкалы. На фигурантов заведены уголовные дела сразу по трём статьям, им грозит пожизненное лишение свободы.

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Напомним, 23 июня группа боевиков совершила нападения в Махачкале и Дербенте. Они открыли стрельбу по сотрудникам полиции, а также подожгли церковь и синагогу. Погиб 21 человек — 16 правоохранителей и пятеро гражданских. Пятерых террористов ликвидировали, двое из них — Адиль и Осман — оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновника уволили, на него и сына завели уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Матвей Константинов
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