Задержаны трое боевиков, планировавших взрыв в православном храме Махачкалы

Силовики задержали ещё троих человек, готовивших теракты в Махачкале. По данным Mash, 18-летние Гасангусейн С. и Магомед Г., а также 16-летний Шахид А. с апреля по июль планировали нападения, искали единомышленников и делали взрывчатку. У них нашли компоненты для её изготовления.