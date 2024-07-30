Арестованного экс-главу района в Дагестане обвинили в мошенничестве с грантами
На экс-главу района в Дагестане Омарова и его сына завели дело о мошенничестве
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © VK / Администрация Сергокалинского района
Против арестованного бывшего главы Сергокалинского района Республики Дагестан Магомеда Омарова и его сына возбуждено дело о мошенничестве с грантами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Сергокалинского района и его сына, подозреваемых в зависимости от роли каждого в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 327 УК РФ", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2018 году Омаров, заведомо зная о том, что его сын не намерен заниматься животноводством, злоупотребляя своими служебными полномочиями, изготовил и подписал рекомендательное письмо в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана для участия наследника в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. Тем самым экс-глава района способствовал сыну в незаконном получении гранта в размере 2 миллионов 970 тысяч рублей. В реальности же Омаров-младший приобрел не более 50 голов скота на сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей. Денежные средства в размере 470 тысяч рублей сын бывшего чиновника обналичил и израсходовал, уточнили в СК. Кроме того, "начинающий фермер", нарушая условия соглашения, заколол скот и продал туши, забрав заработанные деньги себе.
Напомним, 23 июня в Махачкале и Дербенте группа боевиков открыла стрельбу по полицейским и устроила поджоги в церквях и синагоге, в результате чего погиб 21 человек — 16 правоохранителей и пятеро гражданских. Пятеро террористов были ликвидированы, двое из них — братья Адиль и Осман — оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и задержали. Шестеро братьев исполнителей теракта записали видео, в котором попросили прощения у пострадавших во время нападения и подчеркнули, что всегда были против терроризма и экстремизма. Суд в Махачкале арестовал их на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.
В начале июля Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство. 6 июля стало известно, что экс-главу района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, снова задержали. Его заподозрили в отмывании денег, а Life.ru узнал, по какой мутной схеме он промышлял криминалом. 9 июля Омарова арестовали на два месяца.