Арестованного экс-главу района в Дагестане обвинили в мошенничестве с грантами

"Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Сергокалинского района и его сына, подозреваемых в зависимости от роли каждого в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 327 УК РФ", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году Омаров, заведомо зная о том, что его сын не намерен заниматься животноводством, злоупотребляя своими служебными полномочиями, изготовил и подписал рекомендательное письмо в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана для участия наследника в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. Тем самым экс-глава района способствовал сыну в незаконном получении гранта в размере 2 миллионов 970 тысяч рублей. В реальности же Омаров-младший приобрел не более 50 голов скота на сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей. Денежные средства в размере 470 тысяч рублей сын бывшего чиновника обналичил и израсходовал, уточнили в СК. Кроме того, "начинающий фермер", нарушая условия соглашения, заколол скот и продал туши, забрав заработанные деньги себе.