Суд в Дагестане на 2 месяца арестовал экс-главу Сергокалинского района Омарова
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © SHOT
Отца дагестанских террористов Магомеда Омарова арестовали до 5 сентября по делу о легализации денежных средств. Такое решение принял Советский районный суд Махачкалы, пишет SHOT, публикуя кадры из зала суда.
"Суд постановлением от 09.07.2024 избрал Магомеду Омарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года. Постановление может быль обжаловано в установленном законом порядке", — сообщили журналистам в суде.
Напомним, 23 июня в Махачкале и Дербенте группа боевиков открыла стрельбу по полицейским и устроила поджоги в церквях и синагоге, в результате чего погиб 21 человек — 16 правоохранителей и пятеро гражданских.Пятеро террористов были ликвидированы, двое из них — братья Адиль и Осман — оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и задержали. Поле этого шестеро братьев исполнителей теракта записали видео, в котором попросили прощения у пострадавших во время нападения и подчеркнули, что всегда были против терроризма и экстремизма. Суд в Махачкале арестовал их на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.
В начале июля Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство. 6 июля стало известно, что экс-главу района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, снова задержали. Его заподозрили в отмывании денег, а Life.ru узнал, по какой мутной схеме он промышлял криминалом. 7 июля ему продлили задержание.