Суд в Дагестане на 2 месяца арестовал экс-главу Сергокалинского района Омарова

Отца дагестанских террористов Магомеда Омарова арестовали до 5 сентября по делу о легализации денежных средств. Такое решение принял Советский районный суд Махачкалы, пишет SHOT , публикуя кадры из зала суда.

"Суд постановлением от 09.07.2024 избрал Магомеду Омарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года. Постановление может быль обжаловано в установленном законом порядке", — сообщили журналистам в суде.