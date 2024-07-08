Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, задержанные после терактов в Махачкале и Дербенте, освобождены из-под ареста. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.