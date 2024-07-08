Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста
Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, задержанные после терактов в Махачкале и Дербенте, освобождены из-под ареста. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
"Все сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту уже освобождены", — написал Хадулаев в телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в дагестанских городах Махачкале и Дербенте группа вооружённых боевиков открыла стрельбу по полицейским и устроила поджоги в церквях и синагоге. В результате погиб 21 человек — 16 правоохранителей и пятеро гражданских. Все пятеро террористов были убиты, двое из них — братья Адиль и Осман — оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и задержали. Поле этого шестеро братьев исполнителей теракта записали видео, в котором попросили прощения у пострадавших во время нападения и подчеркнули, что всегда были против терроризма и экстремизма. Суд в Махачкале арестовал их на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.
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