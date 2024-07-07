Экс-главе района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, продлили задержание на три дня
Срок задержания экс-главе района в Дагестане Омарову продлили на 72 часа
Магомед Омаров. Обложка © VK / Голос Дагестана
Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чьи дети устроили теракты в республике, продлили срок задержания на три дня. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявили в Верховном суде региона.
"Кировский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову срок задержания на 72 часа", — отметили там в беседе с РИА "Новости".
Как сообщал Life.ru, Магомед Омаров — отец двух террористов, которые в составе группы устроили нападение в Махачкале и Дербенте. В результате действий боевиков погибло 22 человека, нападавших ликвидировали. После трагедии чиновника отстранили от должности главы Сергокалинского района Дагестана и арестовали на десять суток за мелкое хулиганство. После того как Омаров вышел из изолятора, его снова задержали, однако уже за отмывание денежных средств. По данным Life.ru, он фиктивно устраивал людей на работу в местную газету и нанёс ущерба на 700 тысяч рублей.