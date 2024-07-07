Экс-глава района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, побывал дома после ареста, пишут СМИ
Экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между арестом и задержанием
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, накануне задержанный во второй раз, успел побывать дома после первого ареста за мелкое хулиганство. Об этом журналистам сообщил источник.
"Он был дома, но потом ночью прошло задержание", — сказал собеседник РИА "Новости".
Напомним, Магомед Омаров — отец двух террористов, которые в составе группы устроили нападение в Махачкале и Дербенте. В результате действий боевиков погибло 22 человека, нападавших ликвидировали. После трагедии чиновника отстранили от должности главы Сергокалинского района Дагестана и арестовали на десять суток за мелкое хулиганство. После того как Омаров "откинулся", его снова задержали, но уже за отмывание денежных средств. По данным Life.ru, он фиктивно устраивал людей на работу в местную газету, нанеся ущерба на 700 тысяч рублей.