МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале
МВД: Информация о вооружённом человеке на площади в Махачкале не подтвердилась
На Университетской площади в Махачкале сейчас наблюдается спокойная обстановка. Обложка © Telegram / РГВК "Дагестан"
Нарушений общественного порядка в Махачкале нет, информация о стрельбе также не подтвердилась. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
МВД сообщает, что нарушений общественного порядка в Дагестане не зафиксировано. Видео © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана
"Нарушений общественного порядка нет. Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Всё в порядке! Всё спокойно! Отбой", — заявила Гариева.
Она пояснила, что в полицию поступило сообщение о вооружённом человеке, после чего силовики оперативно проверили эти сведения. В результате информация не подтвердилась.
Напомним, что сегодня вечером появилась информация о том, что двое неизвестных открыли огонь по сотруднику ППС. Сообщалось, что в городе был объявлен план "Перехват", однако официально сведения о нападении не подтвердились.