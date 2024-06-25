МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале

Нарушений общественного порядка в Махачкале нет, информация о стрельбе также не подтвердилась. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

МВД сообщает, что нарушений общественного порядка в Дагестане не зафиксировано. Видео © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

"Нарушений общественного порядка нет. Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Всё в порядке! Всё спокойно! Отбой", — заявила Гариева.

Она пояснила, что в полицию поступило сообщение о вооружённом человеке, после чего силовики оперативно проверили эти сведения. В результате информация не подтвердилась.