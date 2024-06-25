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25 июня, 20:08

Жителей Ленинского района Махачкалы просят не покидать свои дома

Полиция в Махачкале проверяет все подозрительные автомобили. Обложка © Telegram / Эхо Дагестана

Полиция в Махачкале проверяет все подозрительные автомобили. Обложка © Telegram / Эхо Дагестана

Власти просят жителей Ленинского района Махачкалы не покидать свои дома. Обращение опубликовано в телеграм-канале администрации.

"Уважаемые жители Ленинского района! В городе опять неспокойно. Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее", — обратились власти к жителям.

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Напомним, что сегодня вечером двое неизвестных людей открыли огонь по сотруднику ППС, в городе введён план "Перехват". Сейчас преступников ищут. Известно, что они были одеты во всё чёрное и передвигались на "приоре".

Оксана Попова
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