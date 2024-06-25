Жителей Ленинского района Махачкалы просят не покидать свои дома
Полиция в Махачкале проверяет все подозрительные автомобили. Обложка © Telegram / Эхо Дагестана
Власти просят жителей Ленинского района Махачкалы не покидать свои дома. Обращение опубликовано в телеграм-канале администрации.
"Уважаемые жители Ленинского района! В городе опять неспокойно. Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее", — обратились власти к жителям.
Напомним, что сегодня вечером двое неизвестных людей открыли огонь по сотруднику ППС, в городе введён план "Перехват". Сейчас преступников ищут. Известно, что они были одеты во всё чёрное и передвигались на "приоре".