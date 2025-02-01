Капитана полиции застрелили в Ярославле в момент задержания вооружённого мужчины

Инцидент произошёл 31 января в Дзержинском районе. Дежурному сообщили о неадеквате с ножом в подъезде жилого дома на улице Труфанова. На задержание вместе с коллегами выдвинулся 34-летний капитан полиции Тутынин. При попытке правоохранителей войти в квартиру и задержать правонарушителя последний произвёл три выстрела через дверь, ранив командира ОБ ППСП. Ответным огнём он был уничтожен.