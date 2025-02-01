Капитана полиции застрелили в Ярославле в момент задержания вооружённого мужчины
Капитан полиции АнатолиЙ Тутынин. Обложка © Telegram / УМВД России по Ярославской области
Командир отдельного батальона патрульно постовой службы УМВД России по Ярославской области Анатолий Тутынин погиб при задержании правонарушителя. Подробностями трагедии поделились в региональном управлении министерства.
Инцидент произошёл 31 января в Дзержинском районе. Дежурному сообщили о неадеквате с ножом в подъезде жилого дома на улице Труфанова. На задержание вместе с коллегами выдвинулся 34-летний капитан полиции Тутынин. При попытке правоохранителей войти в квартиру и задержать правонарушителя последний произвёл три выстрела через дверь, ранив командира ОБ ППСП. Ответным огнём он был уничтожен.
«Сотрудник был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от причинённого ранения. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь», — заверили в УМВД.
А в Приморье ранее поймали мужчину, который набросился на женщину в подъезде и изнасиловал её. На допросе он признался, что пострадавшая — его бывшая девушка.