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Регион
31 января, 21:37

Капитана полиции застрелили в Ярославле в момент задержания вооружённого мужчины

Капитан полиции АнатолиЙ Тутынин. Обложка © Telegram / УМВД России по Ярославской области

Капитан полиции АнатолиЙ Тутынин. Обложка © Telegram / УМВД России по Ярославской области

Командир отдельного батальона патрульно постовой службы УМВД России по Ярославской области Анатолий Тутынин погиб при задержании правонарушителя. Подробностями трагедии поделились в региональном управлении министерства.

Инцидент произошёл 31 января в Дзержинском районе. Дежурному сообщили о неадеквате с ножом в подъезде жилого дома на улице Труфанова. На задержание вместе с коллегами выдвинулся 34-летний капитан полиции Тутынин. При попытке правоохранителей войти в квартиру и задержать правонарушителя последний произвёл три выстрела через дверь, ранив командира ОБ ППСП. Ответным огнём он был уничтожен.

«Сотрудник был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от причинённого ранения. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь», — заверили в УМВД.

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А в Приморье ранее поймали мужчину, который набросился на женщину в подъезде и изнасиловал её. На допросе он признался, что пострадавшая — его бывшая девушка.

Илья Пушкарев
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