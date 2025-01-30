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30 января, 10:56

В Приморье полиция задержала насильника, напавшего на женщину в подъезде

Волк: Полицейские задержали мужчину, который изнасиловал женщину во Владивостоке

Правоохранительные органы задержали 37-летнего мужчину, который в подъезде жилого дома во Владивостоке избил и изнасиловал женщину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Приморском крае моими коллегами из уголовного розыска по горячим следам задержан мужчина, совершивший в подъезде жилого дома на улице Аллилуева насильственные действия в отношении женщины», — написала Волк в телеграм-канале, добавив, что 37-летний мужчина оказался ранее судим.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на женщину в подъезде жилого дома во Владивостоке. Негодяй зверски избил и изнасиловал её. Пострадавшая выжила, она находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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