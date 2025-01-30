В Приморье полиция задержала насильника, напавшего на женщину в подъезде
Волк: Полицейские задержали мужчину, который изнасиловал женщину во Владивостоке
Правоохранительные органы задержали 37-летнего мужчину, который в подъезде жилого дома во Владивостоке избил и изнасиловал женщину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Приморском крае моими коллегами из уголовного розыска по горячим следам задержан мужчина, совершивший в подъезде жилого дома на улице Аллилуева насильственные действия в отношении женщины», — написала Волк в телеграм-канале, добавив, что 37-летний мужчина оказался ранее судим.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на женщину в подъезде жилого дома во Владивостоке. Негодяй зверски избил и изнасиловал её. Пострадавшая выжила, она находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.
Life.ru