В Приморье полиция задержала насильника, напавшего на женщину в подъезде

Правоохранительные органы задержали 37-летнего мужчину, который в подъезде жилого дома во Владивостоке избил и изнасиловал женщину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Приморском крае моими коллегами из уголовного розыска по горячим следам задержан мужчина, совершивший в подъезде жилого дома на улице Аллилуева насильственные действия в отношении женщины», — написала Волк в телеграм-канале, добавив, что 37-летний мужчина оказался ранее судим.