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28 января, 08:00
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Полгода охоты: Серийный педофил задержан в Подмосковье за серию изнасилований школьниц

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который изнасиловал четырёх школьниц

В Московской области полиция задержала серийного педофила, который нападал на школьниц, сообщает SHOT. Известно как минимум о четырёх пострадавших возрастом 11 — 14 лет. Преступления мужчина совершал с лета 2024 года.

34-летний подозреваемый официально не работал, своих жертв он искал в Орехово-Зуеве. Мужчина совершал со школьницами насильственные действия, после чего скрывался. Одну из жертв извращенец подкараулил прямо днём в местном сквере имени Барышникова. Он скрутил ребёнка и изнасиловал в кустах. Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних.

Задержанный по подозрению в изнасиловании четырёх школьниц в Подмосковье. Фото © SHOT

Задержанный по подозрению в изнасиловании четырёх школьниц в Подмосковье. Фото © SHOT

Задержанный уже был судим за кражи и грабежи. После освобождения из мест лишения свободы рецидивист, по словам местных, промышлял обманом стариков — он втирался к ним в доверие и обворовывал. Сейчас ему грозит наказание и за педофилию.

Воспитавший олимпийскую чемпионку тренер задержан за секс с 12-летними девочками
Воспитавший олимпийскую чемпионку тренер задержан за секс с 12-летними девочками

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге молодой человек избил и изнасиловал 16-летнюю девочку в квартире на проспекте Луначарского. 18-летний подозреваемый задержан. Девочку спасли и отправили в больницу.

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Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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