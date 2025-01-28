Полгода охоты: Серийный педофил задержан в Подмосковье за серию изнасилований школьниц

В Московской области полиция задержала серийного педофила, который нападал на школьниц, сообщает SHOT. Известно как минимум о четырёх пострадавших возрастом 11 — 14 лет. Преступления мужчина совершал с лета 2024 года.

34-летний подозреваемый официально не работал, своих жертв он искал в Орехово-Зуеве. Мужчина совершал со школьницами насильственные действия, после чего скрывался. Одну из жертв извращенец подкараулил прямо днём в местном сквере имени Барышникова. Он скрутил ребёнка и изнасиловал в кустах. Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних.

Задержанный по подозрению в изнасиловании четырёх школьниц в Подмосковье. Фото © SHOT

Задержанный уже был судим за кражи и грабежи. После освобождения из мест лишения свободы рецидивист, по словам местных, промышлял обманом стариков — он втирался к ним в доверие и обворовывал. Сейчас ему грозит наказание и за педофилию.