Воспитавший олимпийскую чемпионку тренер задержан за секс с 12-летними девочками

В Ростовской области задержали заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Владимира Дротика. Мужчину обвинят в совращении 12-летних девочек в своей квартире в Волгодонске, пишет Mash.

На заслуженного тренера и блогера возбудили уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицами, не достигшими 14 лет. По данным РЕН ТВ, героя выпуска спортивного блогера-миллионника Вити Кравченко уже заключили под стражу. Теперь силовики ищут других жертв педофила.

Дротик уже 30 лет занимается лёгкой атлетикой с несколькими поколениями детей, которые позже вырастают чемпионами России. Например, именно он был тереном олимпийской чемпионки игр Юлии Гущиной.

Три года назад про Владимира Дротика даже сняли сюжет. Блогер Витя Кравченко рассказал в видео про мастера спорта, который выживает на зарплату в 22 тысячи рублей и пытается погасить кредит в 1,5 миллиона. Тогда, кстати, неравнодушные россияне отправили Дротику 1,8 миллиона рублей.