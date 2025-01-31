МВД: Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке надругался над бывшей

Задержанный полицией по подозрению в изнасиловании женщины 37-летний житель Владивостока рассказал о деталях совершённого преступления. Мужчина пояснил, что его жертвой стала бывшая девушка. Кадры с допроса опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.