МВД: Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке надругался над бывшей
Задержанный полицией по подозрению в изнасиловании женщины 37-летний житель Владивостока рассказал о деталях совершённого преступления. Мужчина пояснил, что его жертвой стала бывшая девушка. Кадры с допроса опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Решили выпить алкоголь. Пришли в подъезд, поднялись на пятый этаж. Там постояли, выпили, и я её избил», — признался задержанный.
Волк подчеркнула, что подозреваемого передали следственным органам для расследования уголовного дела.
Напомним, что нападение на 42-летнюю женщину в подъезде жилого дома на улице Аллилуева попало в объектив камеры видеонаблюдения. Насильника оперативно задержали, им оказался ранее судимый местный житель.
Telegram / Ирина Волк