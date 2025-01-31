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30 января, 21:41

МВД: Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке надругался над бывшей

Задержанный полицией по подозрению в изнасиловании женщины 37-летний житель Владивостока рассказал о деталях совершённого преступления. Мужчина пояснил, что его жертвой стала бывшая девушка. Кадры с допроса опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Решили выпить алкоголь. Пришли в подъезд, поднялись на пятый этаж. Там постояли, выпили, и я её избил», — признался задержанный.

Волк подчеркнула, что подозреваемого передали следственным органам для расследования уголовного дела.

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Напомним, что нападение на 42-летнюю женщину в подъезде жилого дома на улице Аллилуева попало в объектив камеры видеонаблюдения. Насильника оперативно задержали, им оказался ранее судимый местный житель.

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Telegram / Ирина Волк

Антон Голыбин
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