Сына экс-чиновника, напавшего на полицейского в Дербенте, судили за теракт

Сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Сандро Шихмагомедов, которого задержала полиция за нападение в Дербенте на сотрудника правоохранительных органов, уже имеет некоторые скелеты в шкафу. На его счету есть судимость по делу о взрыве в полицейском участке.

Из материалов суды следует, что Шихмагомедов был приговорён к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни Табасаранского района на территории местного РОВД в сентябре 2013 года. Тогда во двор отдела полиции влетел террорист-смертник, активировавший взрывчатку установленную в машине. В результате было двое погибших, ещё 17 человек госпитализировали.