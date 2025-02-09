Сына экс-чиновника, напавшего на полицейского в Дербенте, судили за теракт
Задержанный за нападение на полицейского в Дербенте был судим по делу о теракте
Сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Сандро Шихмагомедов, которого задержала полиция за нападение в Дербенте на сотрудника правоохранительных органов, уже имеет некоторые скелеты в шкафу. На его счету есть судимость по делу о взрыве в полицейском участке.
Из материалов суды следует, что Шихмагомедов был приговорён к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни Табасаранского района на территории местного РОВД в сентябре 2013 года. Тогда во двор отдела полиции влетел террорист-смертник, активировавший взрывчатку установленную в машине. В результате было двое погибших, ещё 17 человек госпитализировали.
Напомним, что на сержанта полиции Хабибуллу М. в Дербенте напали три человека. Они сначала побили его, а затем вытащили у него табельное и сделали выстрел в бедро. Сейчас полицейский в больнице в тяжёлом состоянии. СМИ считают, что инициатором конфликта был 37-летний Сандро Шихмагомедов — сын бывшего главы Табасаранского района. Следком возбудил уголовное дело по факту происшествия. Также у нас есть видео с моментом нападения.
VK / Сапа Кавказ