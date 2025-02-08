«Боялась за себя и за детей»: Мать убитого отчимом ребёнка объяснила отказ заявлять в полицию

В Калининградской области мать семилетнего мальчика, которого зверски убил отчим, призналась в суде, что якобы боялась обращаться в полицию, несмотря на постоянные издевательства мужчины над её детьми. С обвиняемой пообщался журналист RT.

«Потому что боялась за себя и за детей», — ответила подозреваемая на вопрос о том, почему не пошла сразу в полицию и не заявила на мужа.

Женщина не признаёт свою вину. По её словам, она покрывала мужа даже после убийства сына потому, что опасалась его угроз и якобы не могла пересилить страх написать на него заявление.