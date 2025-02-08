«Боялась за себя и за детей»: Мать убитого отчимом ребёнка объяснила отказ заявлять в полицию
Мать убитого под Калининградом мальчика заявила, что боялась идти в полицию
Отчим, убивший 7-летнего пасынка в Черняховске. Фото © Telegram / SHOT
В Калининградской области мать семилетнего мальчика, которого зверски убил отчим, призналась в суде, что якобы боялась обращаться в полицию, несмотря на постоянные издевательства мужчины над её детьми. С обвиняемой пообщался журналист RT.
«Потому что боялась за себя и за детей», — ответила подозреваемая на вопрос о том, почему не пошла сразу в полицию и не заявила на мужа.
Женщина не признаёт свою вину. По её словам, она покрывала мужа даже после убийства сына потому, что опасалась его угроз и якобы не могла пересилить страх написать на него заявление.
Напомним, 2 февраля в Калининградской области мать и отчим семилетнего ребёнка заявили в полицию, что мальчик сбежал из дома, когда они пригрозили сдать его в детдом. Поиски продлились более суток. На очередном допросе мать пропавшего внезапно созналась, что сына убил её муж Сергей и выбросил тело в болото неподалёку от дома. У пары есть ещё 12-летняя дочь, которую со сломанной ключицей увезли в больницу. По данным следствия, детей избивали и лишали еды неоднократно в период с 2023 года по февраль 2025-го, мать не препятствовала и покрывала во всём мужчину. Оба отправлены под арест.