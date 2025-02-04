Родители убитого в Черняховске мальчика срывали на нём злость из-за выкидыша
Мальчик, которого жестоко убил отчим в Калининградской области, не посещал школу с конца января. По информации SHOT, мать Кирилла (имя изменено) и её сожитель начали применять насилие к детям после того, как у женщины произошёл выкидыш. В настоящее время 12-летняя сестра убитого мальчика находится в больнице с переломом ключицы.
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Родственники рассказали, что его 30-летняя Анастасия потеряла ребёнка на 4-м месяце беременности в прошлом году. Не справившись с горем, она начала срывать злость на своих детях от первого брака — 12-летней дочери и 7-летнем сыне. К насилию подключился и отчим Сергей, который, по словам близких, в мае 2024 года избил мальчишку шнуром от зарядного устройства, подозревая его в краже тысячи рублей.
Согласно словам родных, Кирилл перестал ходить в школу с 20 января, когда Анастасия установила камеры наблюдения в доме, чтобы следить за ним во время своей работы. За несколько дней до трагедии мать жаловалась коллегам на неадекватное поведение сына, утверждая, что он «истерит и мешает спать». 1 февраля Анастасия уволилась. Позже выяснилось, что именно 1 февраля отчим до смерти избил 7-летнего ребёнка на глазах у его матери. Супруги вместе вынесли тело ребëнка в мусорном пакете и сбросили в водоëм недалеко от дома, предварительно набив кирпичами.
В воскресенье, 2 февраля, появились сообщения о пропаже Кирилла. Мать с отчимом обратились в полицию, заявив, что после ссоры с угрозами отправить его в детский дом мальчик якобы вышел на улицу и не вернулся. Более суток школьника искали полицейские и волонтёры, активно участвуя в поисках и его мать с отчимом. Однако во время одного из допросов Анастасия призналась, что Сергей убил её сына, причем, как утверждают близкие, мужчина «раскололся» только под давлением полиграфа. Сегодня 12-летнюю дочь Анастасии госпитализировали с переломом ключицы, предположительно, её избил отчим.