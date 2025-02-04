Родители убитого в Черняховске мальчика срывали на нём злость из-за выкидыша

Мальчик, которого жестоко убил отчим в Калининградской области, не посещал школу с конца января. По информации SHOT, мать Кирилла (имя изменено) и её сожитель начали применять насилие к детям после того, как у женщины произошёл выкидыш. В настоящее время 12-летняя сестра убитого мальчика находится в больнице с переломом ключицы.

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Родственники рассказали, что его 30-летняя Анастасия потеряла ребёнка на 4-м месяце беременности в прошлом году. Не справившись с горем, она начала срывать злость на своих детях от первого брака — 12-летней дочери и 7-летнем сыне. К насилию подключился и отчим Сергей, который, по словам близких, в мае 2024 года избил мальчишку шнуром от зарядного устройства, подозревая его в краже тысячи рублей.

Согласно словам родных, Кирилл перестал ходить в школу с 20 января, когда Анастасия установила камеры наблюдения в доме, чтобы следить за ним во время своей работы. За несколько дней до трагедии мать жаловалась коллегам на неадекватное поведение сына, утверждая, что он «истерит и мешает спать». 1 февраля Анастасия уволилась. Позже выяснилось, что именно 1 февраля отчим до смерти избил 7-летнего ребёнка на глазах у его матери. Супруги вместе вынесли тело ребëнка в мусорном пакете и сбросили в водоëм недалеко от дома, предварительно набив кирпичами.