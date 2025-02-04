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Регион
4 февраля, 00:34

Отчима подозревают в убийстве пропавшего под Калининградом семилетнего мальчика

В Калининградской области задержали отчима пропавшего в городе Черняховске семилетнего мальчика. Мужчину подозревают в убийстве ребёнка, сообщает управление Следственного комитета по региону.

«Следственная группа вместе с криминалистами выехала к месту сокрытия тела ребёнка», — сообщает пресс-служба СУ СК.

Допрос отчима пропавшего в Черняховске мальчика. Видео © t.me/su_skr39

В ведомстве уточнили, что мать мальчика не принимала участие в преступлении. О других подробностях произошедшего не сообщается.

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Напомним, ребёнок ушёл из дома вечером 2 февраля после ссоры с родителями. Мама заявила о пропаже сына утром 3 февраля, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Мальчика ищут сотрудники полиции, кинологи и волонтёры.

Обложка ©

t.me/su_skr39

Лия Мурадьян
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