Отчима подозревают в убийстве пропавшего под Калининградом семилетнего мальчика

В Калининградской области задержали отчима пропавшего в городе Черняховске семилетнего мальчика. Мужчину подозревают в убийстве ребёнка, сообщает управление Следственного комитета по региону.

«Следственная группа вместе с криминалистами выехала к месту сокрытия тела ребёнка», — сообщает пресс-служба СУ СК.

Допрос отчима пропавшего в Черняховске мальчика. Видео © t.me/su_skr39

В ведомстве уточнили, что мать мальчика не принимала участие в преступлении. О других подробностях произошедшего не сообщается.