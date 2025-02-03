В калининградском Черняховске возбуждено дело после пропажи семилетнего мальчика

В городе Черняховске под Калининградом ищут пропавшего семилетнего мальчика. Об этом сообщили в управлении МВД по региону. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Утром в понедельник в дежурную часть обратилась мать ребёнка, сообщившая, что её сын Данил Трехлебов ушёл из дома около 21:00 (22:00 мск) в воскресенье и не вернулся. Незамедлительно по тревоге был поднят весь личный состав.

«Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли несколько расчетов Центра кинологической службы УМВД России по Калининградской области, сотрудники Экспертно-криминалистического центра аппарата Управления, инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка на ребёнка разослана всем нарядам полиции», — говорится в сообщении.

Полицейские применили квадрокоптер для поисков, также в них участвуют волонтёры. Жители города создали в Telegram специальный чат для обмена информацией. Мальчик был одет в серую шапку с чёрной эмблемой, серую куртку удлинённую ниже колен, тёмно-синий свитер с узорами, коричневые высокие ботинки с оранжевыми вставками и синие перчатки. Среди особых примет — шрам на лбу.